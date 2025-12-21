Otra asesinato en El Encino

Guanajuato, Gto.- Un hombre fue asesinado la noche de este sábado en la colonia El Encino. Es el segundo homicidio registrado en un mes y suma cinco en lo que va de la actual administración municipal.

El hombre, aún sin identificar y de aproximadamente 30 años de edad, fue atacado a balazos en una de las calles de la colonia por hombres que circulaban en motocicleta, forma de sicariato que cada vez más común en la ciudad.

Los atacantes huyeron en su vehículo con rumbo desconocido. Las autoridades municipales de Guanajuato han mantenido total hermetismo. De no ser por el reporte de la Fiscalía, el hecho no habría sido conocido en lo más inmediato.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas y será la Fiscalía General del Estado la encargada de dar seguimiento a la investigación de este atentado.

El Encino, zona capitalina envuelva en violencia, homicidios y venta de drogas

El pasado mes de noviembre fue asesinado Marco Antonio, de 35 años de edad. Murió por ataque con arma punzocortante en una riña ocurrida en el asentamiento en un domingo. La policía dijo que el agredido tenía un historial de problemas con la ley y había publicado fotos en redes sociales que mostraban su relación con la violencia y las drogas. Su victimario andaba en las mismas.

La riña, relataron testigos, comenzó por un conflicto personal y terminó en enfrentamiento y muerte. La policía municipal identificó t detuvo al presunto responsable del homicidio. Se trata de un hombre de 28 años, con antecedentes por robo de mineral y riñas. La Fiscalía General del Estado de Guanajuato ha iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad del detenido.

Las muertes recientes en El encino suman más de 30 homicidios en el municipio durante la gestión de Samantha Smith. Y la cuenta tiende a acumularse.

Otros crímenes en El Encino

En 18 de julio pasado, un hombre, identificado como Jesús, fue asesinado al frente de su casa, también en el barrio del Encino. Los vecinos alertaron a la policía a altas horas de la madrugada. Jesús Alejandro huía en su motocicleta, pues lo venían persiguiendo desde Panteón Nuevo.

Cuando llegaba a su casa fue alcanzado y muerto con dos disparos. Jesús se desempeñaba como albañil, pero las autoridades afirmaban que por las noches realizaba actividades ilícitas y mostraba ciertas filias delincuenciales en sus redes digitales.

El 29 de julio un hombre de aproximadamente 35 años de edad resultó lesionado con un arma blanca en una pierna. También fue en El Encino y también en una riña.

El 22 de junio de 2022, dos hombres murieron en un ataque directo en el barrio de El Encino, subida al panteón nuevo. Entre las diez y once de la noche, que los vecinos de este lugar, escucharon varias detonaciones de arma de fuego que hacían desde un automóvil sobre la

humanidad de dos hombres que aparentemente viajaban en una motocicleta. El ataque fue directo y certero. En el mismo lugar quedaron otro hombre y otra mujer heridos de bala.

El Encino es uno de los barrios más populosos y de más tradición fuera del casco histórico de la Ciudad Patrimonio de la Humanidad. El Barrio es Patrimonio de la delincuencia.