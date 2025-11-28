INE lanza nuevo sistema de citas digitales en Guanajuato

Guanajuato, Gto.- El Instituto Nacional Electoral (INE) en el Estado de Guanajuato informa que el Consejo General ha puesto en operación, a través de INETEL, el nuevo Sistema de Citas INE, como parte de la Estrategia de Transformación Digital.

Esta plataforma moderna, segura y eficiente permitirá a la ciudadanía gestionar de manera ágil los servicios relacionados con la Credencial para Votar, garantizando en todo momento la protección de sus datos personales.

El nuevo sistema ofrece una interfaz intuitiva, adaptable a diversos dispositivos móviles y equipada con herramientas de accesibilidad, que facilita a las y los usuarios agendar, reprogramar, consultar o cancelar citas para la realización de trámites de credencialización. La plataforma está disponible en: https://inetel-citas.ine.mx/ReservaCitas/

Asimismo, el sistema cuenta con recursos gráficos y explicativos sobre los trámites y los medios de identificación requeridos, lo que favorece a una comunicación más clara y reduce errores en la gestión de las citas.

La Credencial para Votar es el instrumento de identificación más utilizado en México, por ello, el INE en Guanajuato mantiene un escrutinio riguroso en la gestión de los diversos trámites en los Módulos de Atención Ciudadana, los cuales están certificados en la Norma ISO 9001:2015.