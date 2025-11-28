Madres buscadoras encuentran 4 cuerpos en predio de diputado de Uruapan

“Empezamos a deshabitar las cabañitas que teníamos ahí por la presencia del crimen organizado, el gobierno nunca nos hizo caso”, señaló Carlos Tafolla, quien hace meses encontró un cráneo en la propiedad

Redacción Notus28 noviembre, 2025

Michoacán.- En un predio familiar del diputado de Uruapan, Carlos Tafolla, el colectivo Madres con una luz en el corazón desenterró 4 cuerpos en acompañamiento con la comisión de búsqueda. El terreno de cultivo de aguacate se encuentra entre Toreo el Alto y Tiamba, zona de tránsito. Al parecer, Tafolla dio aviso de un cráneo en la zona: “empezamos a deshabitar las cabañitas que teníamos ahí por la presencia del crimen organizado, el gobierno nunca nos hizo caso”.

Este miércoles, se le dio acceso al predio a las madres buscadoras y descubrieron restos con alrededor de año a año y medio de antigüedad. A casi tres meses de haber obtenido la información, los miembros del colectivo afirmaron que les negaban o cancelaban las solicitudes para ingresar al lugar.

Además, una de las compañeras dio a conocer que anteriormente en sus labores se les asignaba a elementos de la Guardia Nacional para brindarles protección: “no nos están dando seguridad, no entiendo por qué el gobierno dejó de darnos seguridad”, expresó y confirmó que seguirán con sus actividades, puesto que podría haber más indicios.

