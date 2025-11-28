Madres buscadoras encuentran 4 cuerpos en predio de diputado de Uruapan

Michoacán.- En un predio familiar del diputado de Uruapan, Carlos Tafolla, el colectivo Madres con una luz en el corazón desenterró 4 cuerpos en acompañamiento con la comisión de búsqueda. El terreno de cultivo de aguacate se encuentra entre Toreo el Alto y Tiamba, zona de tránsito. Al parecer, Tafolla dio aviso de un cráneo en la zona: “empezamos a deshabitar las cabañitas que teníamos ahí por la presencia del crimen organizado, el gobierno nunca nos hizo caso”.

Este miércoles, se le dio acceso al predio a las madres buscadoras y descubrieron restos con alrededor de año a año y medio de antigüedad. A casi tres meses de haber obtenido la información, los miembros del colectivo afirmaron que les negaban o cancelaban las solicitudes para ingresar al lugar.

Además, una de las compañeras dio a conocer que anteriormente en sus labores se les asignaba a elementos de la Guardia Nacional para brindarles protección: “no nos están dando seguridad, no entiendo por qué el gobierno dejó de darnos seguridad”, expresó y confirmó que seguirán con sus actividades, puesto que podría haber más indicios.