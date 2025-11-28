Ballet Folklórico de la UG celebra 40 años con gala “Tradiciones Vivas”

Guanajuato, Gto.- En el marco de su 40º aniversario, el Ballet Folklórico de la Universidad de Guanajuato (Bafug), bajo la dirección del Mtro. Roberto Martínez Rocha, presentará la gala “Tradiciones Vivas”, el 29 de noviembre las 19:00 horas en el Teatro Juárez, una celebración que reúne color, música y expresión escénica para rendir homenaje a la riqueza cultural de México.

La velada contará con la participación del Mariachi Universitario del Campus Guanajuato y un programa lleno de simbolismos, que recorrerá personajes tradicionales, como organilleros, floristas, globeros y artesanos, que evocando la esencia de las plazas y las calles mexicanas.

También se presentarán estampas que retratan la vida festiva del país, como las tradiciones de los pueblos huicholes, los pregoneros y diversas escenas del ambiente popular, donde convergen comerciantes, artesanos y visitantes.

Posteriormente, se mostrarán representaciones de otras expresiones culturales, entre ellas “Los huicholes: la fiesta del esquite”; “La vaquería, la fiesta del pueblo: los pregoneros”; “La fiesta del pueblo: las cintas, Timbalero”; “Chinito Koy Koy: China chinita y ferrocarril”; “Topada en la Sierra Gorda: décimas de los poetas”; “Jarabe Tali Díaz y Jarabe Nuestra Tierra”; “La fiesta charra y la Feria de San Marcos: popurrí de música vernácula” (Mariachi Universitario); y “Estampa mexicana: sones de mariachi, escaramuzas, ferrocarrileros, bordadoras y la pelea de gallos”.

La gala concluirá con un número titulado “México canta con el alma”, que promete animar el espíritu festivo y emotivo de la audiencia.

Los boletos pueden adquirirse en la taquilla del Mesón de San Antonio, del 25 al 29 de noviembre de 2025, en un horario de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas o hasta agotar existencias. El costo de la entrada general es de $150 (ciento cincuenta pesos), mientras que la comunidad UG e INAPAM podrá acceder por un precio preferencial de $112 (ciento doce pesos).