INE Guanajuato exhorta a recoger más de 3 mil credenciales para votar no reclamadas

Durante octubre, personal del INE realiza visitas domiciliarias para notificar a quienes tramitaron su credencial en 2024 y aún no la recogen; las micas no reclamadas serán destruidas en 2026

Redacción Notus16 octubre, 2025

Guanajuato, Gto.- El Instituto Nacional Electoral (INE) en el Estado de Guanajuato realiza durante el mes de octubre el operativo de campo para exhortar a las personas a recoger su Credencial para Votar en el Módulo de Atención Ciudadanas donde la solicitaron previo a la cancelación del trámite prevista en la ley.

Se trata de Credenciales que se tramitaron en el año 2024 y que a la fecha no han sido recogidas por sus titulares, siendo un total a nivel estatal de 3 mil 129 micas que están listas para ser entregadas.

Este procedimiento de notificación forma parte de las actividades permanentes de actualización y depuración al Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores, en específico a lo dispuesto en el artículo 136 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el cual señala que, previo a la cancelación del trámite, se formulan hasta tres avisos a las ciudadanas y los ciudadanos para recoger su Credencial en el módulo donde la solicitaron.

En este sentido, personal del Instituto debidamente acreditado lleva a cabo el primer aviso mediante carta personalizada en visitas domiciliarias, el segundo y tercer aviso se desplegarán en meses posteriores a través de otros mecanismos.

Las Credenciales que no sean recogidas a más tardar el 28 de febrero de 2026 serán retiradas de los módulos y se inhabilitarán para su posterior, validación, baja y destrucción mediante el método de trituración.

Es importante destacar que Credencial para Votar es un instrumento mediante el cual se protegen y garantizan los derechos político-electorales y el derecho a la identidad de la ciudadanía.

Para obtener más información relacionada al trámite de la Credencial, el Instituto pone a disposición de la ciudadanía la página electrónica ine.mx, el servicio de orientación telefónica INETEL 800 433 2000 y las redes sociales en Facebook y X (antes Twitter) como @INEGuanajuato.

