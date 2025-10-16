El centro de Irapuato es sede del Cervantino

Irapuato, Guanajuato.- El quinto día del Festival Internacional Cervantino en Irapuato se vivió en un ambiente familiar, pues el Centro Histórico de la ciudad se llenó de danza, música y representaciones artísticas como parte de las actividades de este importante evento cultural.

Durante la tarde y noche del miércoles 15 de octubre, las y los irapuatenses, así como visitantes, disfrutaron en el Mural de los Orígenes de la presentación dancística Influencias de mi tierra, a cargo del Ballet Folklórico del Instituto Municipal de Cultura, Arte y Recreación (IMCAR).

También se presentó el entremés El rufián viudo, del grupo Novaterra Teatro, mientras que el Trío Los Descarados deleitó al público con el espectáculo El Bajío se tiñe de huapango.

El Gobierno de Irapuato invita a la ciudadanía a continuar disfrutando del Festival Internacional Cervantino, que seguirá con su programación el próximo viernes 17 de octubre, con dos funciones de Pedro y el Lobo, obra interpretada por la compañía Títeres ETCétera, a las 12:00 p.m. y 6:00 p.m. en el Teatro de la Ciudad.

Además, a las 7:00 p.m., en el Andador Sor Juana Inés de la Cruz, se presentará el espectáculo D’Rumbaos: más rumba, a cargo de Gypsy Collective.

El FIC continuará con diversas actividades y presentaciones artísticas hasta el 25 de octubre. Consulta la cartelera completa en las redes sociales del Instituto Municipal de Cultura, Arte y Recreación de Irapuato (IMCAR).