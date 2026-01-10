Incluyen salas de Lactancia Materna en la Feria de León

León, Guanajuato.- Con el compromiso de proteger y promover la salud materno-infantil, la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato impulsa dos salas de lactancia instaladas por el Patronato de la Feria y por el Poliforum de León, cuyo objetivo es brindar espacios dignos, seguros y cómodos para la alimentación de las y los bebés.

Las salas se encuentran ubicadas una en el área de las pérgolas y otra en la zona del Poliforum en sala C4, y estarán disponibles del 9 al 20 de enero con horario de 11 de la mañana a 11 de la noche, para todas las madres que asistan a este importante evento.

Una de estas salas de lactancia es administrada por el patronato de la feria de León, la otra por el Poliforum de León, así mismo son atendidas por estudiantes de la Universidad de Guanajuato altamente capacitados en el tema para orientar a las mamás lactantes.

El Secretario de Salud del Estado, Gabriel Cortés Alcalá, invitó a las madres a hacer uso de estos espacios, destacando que la lactancia materna es un acto fundamental para el desarrollo integral de la niñez.

La lactancia materna aporta múltiples beneficios para las y los bebés, entre los que destacan el fortalecimiento del sistema inmunológico, la prevención de infecciones respiratorias y gastrointestinales, así como un mejor desarrollo físico y emocional. Además, favorece el vínculo afectivo entre madre e hijo o hija, brindando seguridad y bienestar desde los primeros meses de vida.