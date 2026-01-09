Vinculan a proceso por intento de homicidio a capitalino

Guanajuato, Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado logró la vinculación a proceso penal de Fernando “N”, como presunto responsable del delito de homicidio en grado de tentativa, cometido en hechos registrados en esta capital.

De acuerdo con la versión legal, el imputado reaccionó de manera agresiva ante el reclamo del ofendido, incitándolo a pelear y subiendo a la azotea de un inmueble.

Cuando la víctima intentó subir para calmar la situación, el agresor lo golpeó en el rostro con un ladrillo y, posteriormente, sacó una navaja con la cual lo lesionó en la zona del estómago mientras lo amenazaba de muerte.

La agresión cesó gracias a la intervención de personas presentes, momento que el agresor aprovechó para huir del sitio antes del arribo de los cuerpos de seguridad y paramédicos que trasladaron a la víctima al hospital.

Tras cumplimentarse la orden de aprehensión respectiva, el agente del Ministerio Público presentó los datos de prueba que acreditan la probable responsabilidad del imputado en la agresión ocurrida la noche del 14 de diciembre de 2025 en un domicilio de la colonia El Edén, cuando el ofendido intervino para defender a una mujer que era violentada verbalmente por el hoy vinculado.

La defensa solicitó la reclasificación del delito a lesiones en riña; sin embargo, la Jueza de Control determinó que el cúmulo probatorio de la Fiscalía era contundente para dictar el auto de vinculación a proceso por homicidio en grado de tentativa.

Como medida cautelar, la autoridad judicial impuso la prisión preventiva por todo el tiempo que dure el proceso.