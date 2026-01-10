Fiscalía suma 30 detenidos en diciembre; entre ellos, células criminales

Guanajuato.- En atención directa a la incidencia delictiva registrada en la región de Irapuato, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato durante las últimas semanas de diciembre, como parte de un trabajo permanente desarrolló acciones de investigación y procuración de justicia que se tradujeron en resultados de alto impacto en beneficio de la sociedad, fortaleciendo la seguridad y brindando mayor certeza a las familias guanajuatenses.

Se reforzaron las labores de inteligencia, análisis criminal y coordinación interinstitucional, lo que permitió avanzar en investigaciones relevantes y generar resultados que hoy contribuyen a la tranquilidad social, incluso en periodos de alta movilidad ciudadana.

Derivado de un trabajo técnico, profesional y coordinado con la Secretaría de Seguridad y Paz, se logró la detención de más de 30 personas vinculadas a actividades delictivas, así como el aseguramiento de armas de fuego, vehículos, equipo táctico y diversos objetos utilizados para la comisión de delitos, evitando que continuaran generando daño a la sociedad.

Uno de los avances más relevantes fue el esclarecimiento de más de 20 eventos de homicidio, derivado del análisis balístico de las armas aseguradas durante este periodo. Estos casos se encuentran actualmente en proceso de judicialización, representando un paso firme contra la impunidad y un acto de justicia para las víctimas y sus familias.

Asimismo, como resultado del seguimiento constante al comportamiento delictivo en municipios como Irapuato y Salamanca, se logró la desarticulación de células criminales, la cumplimentación de órdenes de aprehensión y acciones específicas para la disminución del delito de extorsión, logrando poner ante la justicia a personas con mandamientos judiciales vigentes.

Se logró la detención de 34 personas, además del aseguramiento de:

16 armas de fuego

21 cargadores

10 chalecos balísticos

5 vehículos

Cartuchos útiles, droga y equipos de telefonía

En los diversos casos, las personas detenidas fueron vinculadas a proceso, se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada y, en un caso específico, ya se cuenta con una sentencia condenatorias de hasta 11 años de prisión, acusado en procedimiento abreviado.

Como parte de estas acciones, destaca también la detención de un grupo criminal que operaba en la región Laja-Bajío, integrado por Uriel Fabián “N”, Miguel Ángel “N”, Juan Ángel “N”, Yessenía “N”, Alfredo “N”, César Santiago “N” y Jaime Jesús “N”. Derivado de la investigación, se dio vista al Ministerio Público Federal para que se haga cargo de la investigación de los delitos de su competencia tales como la Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, delitos contra la salud y robo equiparado.

Adicionalmente, Yessenía “N” y César Santiago “N” fueron vinculados a proceso en el fuero común por homicidio y desaparición cometida por particulares.

Personas detenidas