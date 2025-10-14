Incia DIF Estatal colecta para ayudar a familias afectadas por inundaciones

Guanajuato, Gto.- El Sistema DIF Estatal Guanajuato, a través del Voluntariado de la Gente, arrancó la colecta estatal de apoyo en beneficio de los estados y municipios del país que actualmente se encuentran en condición de emergencia a causa de las inundaciones por las fuertes lluvias registradas en diversas regiones.

El Presidente del Consejo Consultivo del Sistema DIF Estatal Guanajuato, Juan Carlos Montesinos Carranza afirmó que con esta acción se busca brindar ayuda solidaria a las familias afectadas, convocando a todas y todos los guanajuatenses, así como a empresarios, asociaciones civiles, grupos voluntarios y sociedad en general, a sumarse a esta noble causa donando artículos de primera necesidad.

“Hoy más que nunca, las y los guanajuatenses demostramos que somos un pueblo solidario y empático. Los invito a unirse a esta colecta, a tender la mano a quienes enfrentan momentos difíciles y a fortalecer juntos la red de apoyo que caracteriza a nuestro estado como es el Voluntariado de la Gente”, expresó.

Por su parte, el Director General del Sistema DIF Estatal, José Alfonso Borja Pimentel, explicó que los insumos que se estarán recibiendo en el centro de acopio son agua embotellada, artículos de limpieza del hogar y artículos de higiene personal, los cuales serán clasificados, embalados y distribuidos a las comunidades a través del Sistema Nacional DIF y los estados afectados.

“El propósito es reunir productos básicos que contribuyan a la recuperación de las familias afectadas. Cada donación cuenta, por pequeña que sea; juntos lograremos que esta ayuda llegue a quienes más lo requieren.

“Estaremos con DIF Nacional y Protección Civil Nacional y Estatal haciendo lo necesario para determinar cómo se van a distribuir los insumos; para ello, se están atendiendo las contingencias agotando todos los recursos que se tengan y de acuerdo a las necesidades de cada estado y municipio”, señaló Borja Pimentel.

El centro de acopio se ubicará en el Parque Bicentenario Guanajuato (carretera de cuota km 3.8, Los Rodríguez, Silao), donde se realizará la recepción de apoyos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 3 de la tarde hasta el 30 de octubre. Asimismo, se activa la cuenta bancaria BBVA 0152020202 Cta. CLABE 012225001520202024 del Sistema DIF Estatal.

Para resolver dudas de la ciudadanía y recibir orientación de cómo entregar las donaciones, las y los interesados pueden comunicarse a través del Whatsapp 473 73 73 818.

La campaña de recolección será coordinada por el Voluntariado de la Gente del DIF Estatal, y el apoyo será destinado principalmente a los estados de Veracruz, San Luis Potosí Puebla, Querétaro, así como Guanajuato en municipios como Xichú que se encuentran en condición de emergencia.