Joven salvaterrense de 19 años transforma su partida en un legado de vida

Uriangato, Guanajuato.- El Hospital General de Uriangato, se llevó a cabo una procuración multiorgánica que representa uno de los gestos más nobles y esperanzadores: la donación de vida.

Un joven de 19 años, originario de Salvatierra, Guanajuato, se convirtió en donador altruista de hígado, riñones y córneas, regalando una nueva oportunidad a varias personas que hoy esperan un trasplante.

El hígado fue trasladado vía aérea a la Ciudad de México por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con el apoyo de un helicóptero, hacia el Hospital General de México; los riñones fueron llevados por el Sistema de Urgencias del Estado de Guanajuato (SUEG) al Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, y las córneas se dirigieron al Hospital Regional de León, donde serán valoradas para su posterior trasplante.

Durante el proceso, se contó con la valiosa participación del equipo de procuración del Hospital General de Celaya y del Hospital General de México, así como con el acompañamiento y apoyo del personal del Hospital General de Uriangato, Protección Civil y Bomberos del municipio, quienes, junto con Trabajo Social y Psicología, brindaron contención y apoyo a la familia del donador.

En un emotivo momento, se realizó una valla de honor para despedir al donante, y se entregó a sus familiares una medalla de reconocimiento por su invaluable decisión de donar vida en medio del dolor.

Desde la Secretaría de Salud de Guanajuato, extendemos un profundo agradecimiento a su familia, que en un acto de amor permitió que la vida de su hijo continúe a través de otros.

Cada donación nos recuerda que la solidaridad, la empatía y el amor al prójimo son la esencia del Gobierno de la Gente, que cree en un Nuevo Comienzo donde la esperanza se multiplica.