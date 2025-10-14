Inicia segunda etapa de pavimentación en la Calle 4 de la Colonia Hidalgo

Manuel Doblado, Guanajuato.- Este lunes comenzó la segunda etapa de la obra de pavimentación con empedrado en la Calle 4 de la Colonia Hidalgo, dentro del plan integral de mejoramiento vial en zonas prioritarias del municipio.

La intervención contempla 120 metros lineales, con una inversión municipal de 2,108,602.32 pesos, beneficiando directamente a 40 familias. Durante el arranque del proyecto estuvieron presentes autoridades municipales y representantes de distintas dependencias.

La pavimentación busca atender la demanda de vecinos ante el deterioro de la calle y mejorar la infraestructura urbana, la seguridad y las condiciones de vida de quienes transitan y habitan en la zona. La obra había sido incorporada como prioridad dentro del programa de obra pública municipal de este año.

Vecinos de la calle manifestaron su agradecimiento por el inicio de la obra y compartieron inquietudes sobre el sistema de drenaje. Las autoridades señalaron que el equipo técnico supervisará de cerca el proyecto para prevenir afectaciones al sistema sanitario.