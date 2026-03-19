Van 7 cuerpos hallados en pozo de Villagrán; víctimas podrían ser menores

Una llamada anónima a un colectivo de búsqueda permitió localizarlos dentro de un pozo abandonado en la comunidad de Mexicanos, Villagrán

Redacción Notus19 marzo, 2026

Villagrán, Guanajuato.- Mediante una llamada anónima un colectivo de búsqueda pudo localizar una fosa dentro de un pozo abandonado en la comunidad de Mexicanos, en Villagrán. Tras varios días de búsqueda desde el 14 de marzo, hasta ahora se han encontrado restos pertenecientes a 7 personas, no se descarta que entre ellas haya menores de edad.

Los cuerpos estaban en un pozo aledaño a un camino de terracería cerca de la zona del parque Xonotli. En primera instancia, las buscadoras alertaron a las autoridades sobre al menos tres personas sin vida con un avanzado grado de descomposición.

Luego del arribo de la Fiscalía del Estado, personal del SEMEFO, FSPE y Guardia Nacional entre otras corporaciones, continuaron con la labor de campo los días posteriores, destacando al menos 7 cuerpos el 17 de marzo, aunque, al parecer, aún no termina el rastreo de víctimas.

Debido a ciertas características en algunos cuerpos, se mantienen especulaciones de que podrían pertenecer a menores. No obstante, ninguna autoridad ha dado una postura sobre el hallazgo, tanto del número preciso de restos, ni identidades o alguna manera de distinguirlos.

