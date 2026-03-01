A sus 82 años, Don Paulino vende cacahuates para poder “sobrevivir” en Irapuato

El adulto mayor se instala diariamente en el Puente de Guadalupe para ganarse el sustento

Gabriel Piña1 marzo, 2026

Irapuato, Guanajuato.- Don Paulino, de 82 años de edad, es un adulto mayor que todos los días sale a las calles del municipio de Irapuato para poder llevar alimento a su mesa.

Por las mañanas y, en ocasiones, también por las tardes, se le puede encontrar en el Puente de Guadalupe, donde vende bolsas de cacahuates a 12 pesos.

A pesar de su avanzada edad, Don Paulino continúa trabajando de manera honesta y constante, permaneciendo varias horas en el mismo punto con la esperanza de vender lo suficiente para comer ese día. Su actividad representa su principal y en muchos momentos único medio de subsistencia.

Vecinos y transeúntes han señalado que el adulto mayor no cuenta con apoyos visibles y que su situación refleja la realidad de muchas personas de la tercera edad que, ante la falta de ingresos y asistencia, se ven obligadas a seguir trabajando.

Gabriel Piña1 marzo, 2026

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información