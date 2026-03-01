A sus 82 años, Don Paulino vende cacahuates para poder “sobrevivir” en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Don Paulino, de 82 años de edad, es un adulto mayor que todos los días sale a las calles del municipio de Irapuato para poder llevar alimento a su mesa.

Por las mañanas y, en ocasiones, también por las tardes, se le puede encontrar en el Puente de Guadalupe, donde vende bolsas de cacahuates a 12 pesos.

A pesar de su avanzada edad, Don Paulino continúa trabajando de manera honesta y constante, permaneciendo varias horas en el mismo punto con la esperanza de vender lo suficiente para comer ese día. Su actividad representa su principal y en muchos momentos único medio de subsistencia.

Vecinos y transeúntes han señalado que el adulto mayor no cuenta con apoyos visibles y que su situación refleja la realidad de muchas personas de la tercera edad que, ante la falta de ingresos y asistencia, se ven obligadas a seguir trabajando.