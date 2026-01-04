Incendio consume vivienda en el Barrio de San José, en Irapuato

El siniestro dejó únicamente daños materiales; no se reportaron personas lesionadas

Redacción Notus4 enero, 2026

Irapuato, Guanajuato.- La noche del sábado se registró un incendio en una vivienda ubicada en la colonia Barrio de San José, lo que generó la movilización de los cuerpos de emergencia en la zona.

El siniestro ocurrió en el cruce de las calles Ajusco y Quintana Roo, donde elementos del Cuerpo de Bomberos de Irapuato acudieron de manera oportuna para controlar y sofocar las llamas que se propagaron al interior del inmueble.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, no se reportaron personas lesionadas, sin embargo, el fuego provocó daños materiales de consideración, ya que alcanzó gran parte de los objetos y pertenencias que se encontraban dentro de la casa habitación.

Tras varios minutos de labores, los bomberos lograron extinguir el incendio y evitar que las llamas se extendieran a viviendas contiguas. Posteriormente, realizaron una revisión del inmueble para descartar riesgos adicionales.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas que originaron el incendio, las cuales serán determinadas por las autoridades correspondientes.

Redacción Notus4 enero, 2026

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información