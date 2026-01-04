Más de 44 mdp impulsan el autoempleo en Guanajuato; benefician a 1,440 familias

Irapuato, Guanajuato.- Con una inversión de más de 44 millones de pesos se entregaron apoyos de mobiliario, equipo y herramienta del programa ‘Mi Negocio pa’delante’ en beneficio de más de 1 mil 440 familias emprendedoras en el 2025.

Bajo el liderazgo de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, el Gobierno de la Gente entregó proyectos productivos para fortalecer el autoempleo en los 46 municipios del estado de Guanajuato.

La Secretaría de Economía, encabezada por Claudia Cristina Villaseñor Aguilar, aseguró que estas estrategias de autoempleo equilibran la economía estatal al llevar oportunidades a todas las zonas, mejorando la calidad de vida y fomentando el crecimiento personal y profesional de las familias.

Del total de personas beneficiadas, 1 mil 072 fueron mujeres y 376 hombres, priorizando grupos vulnerables como personas con discapacidad, adultos mayores, migrantes retornados, entre otros.

Con esta estrategia se fortalece, equilibra y diversifica la economía local al abrir oportunidades en negocios de los sectores: como, alimentos, construcción, servicios, cuero-calzado, metal-mecánico textil y artesanal.

En el 2025, se entregaron apoyos en los municipios: Abasolo, Acámbaro, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Atarjea, Celaya, Comonfort, Coroneo, Cortazar, Cuerámaro, Doctor Mora, Dolores Hidalgo C.I.N., Guanajuato, Huanímaro, Irapuato, Jaral del Progreso, Jerécuaro, León, Manuel Doblado, Moroleón, Ocampo, Pénjamo, Pueblo Nuevo, Purísima del Rincón, Romita, Salamanca, Salvatierra, San Diego de la Unión, San Felipe, San Francisco del Rincón, San José Iturbide, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Santa Catarina, Santa Cruz de Juventino Rosas, Santiago Maravatío, Silao, Tarandacuao, Tarimoro, Tierra Blanca, Uriangato, Valle de Santiago, Victoria, Villagrán, Xichú y Yuriria.

El programa de autoempleo, promueve la diversificación de ingresos para hombres y mujeres del Estado de Guanajuato en igualdad de condiciones, a través de la entrega de apoyos en especie para la operación del Proyecto Productivo.

El Gobierno de la Gente, a través de la Secretaría de Economía, reafirma su compromiso con un desarrollo incluyente y sostenible, garantizando dignidad y oportunidades para todos.

Este esfuerzo consolida negocios, respalda a vulnerables y construye futuros prósperos con el fruto del trabajo propio, en un estado que impulsa la creación y conservación de empleos.