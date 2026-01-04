Apartan lugares para la Cabalgata de Reyes: ahora hasta en “paquetes” los ofrecen

Irapuato, Guanajuato.- A un día de celebrarse la tradicional Cabalgata de Reyes Magos en el municipio de Irapuato, volvió a surgir una práctica que año con año causa inconformidad entre la población, el apartado y venta de lugares en la vía pública para presenciar el desfile.

En esta ocasión, el tema ha generado mayor “polémica” debido a que los espacios no solo se apartan, sino que ahora son ofrecidos abiertamente en “paquetes”, con precios que van desde los 200 hasta los 800 pesos, de acuerdo con publicaciones difundidas en redes sociales.

En dichos anuncios, se promocionan distintos “paquetes” con nombres alusivos a personajes, que incluyen supuestos beneficios como botanas, paletas, palomitas o refrescos, bajo el argumento de asegurar un buen lugar para disfrutar del recorrido. Incluso, los ofertantes señalan que la atención se brinda únicamente por WhatsApp, normalizando una práctica que, para muchos ciudadanos, representa un abuso del espacio público.

Cabe recordar que la Cabalgata de Reyes es un evento familiar y gratuito, organizado para el disfrute de niñas, niños y familias enteras, por lo que cada año autoridades y patronatos han llamado a mantener el orden, evitar conflictos y no lucrar con la vía pública.

Sin embargo, pese a estas recomendaciones, el fenómeno del “apartadero” persiste y evoluciona, pasando de simples sillas o cuerdas colocadas desde horas o días antes, a un esquema casi comercial, lo que ha sido calificado por usuarios en redes sociales como un descaro y una falta de consideración hacia quienes acuden de manera ordenada.