Incendian lote de autos con bombas molotov a metros de la Zona Militar en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- La mañana de este sábado se registró un fuerte incendio en un lote de autos ubicado sobre el bulevar Solidaridad, casi en su cruce con la avenida Madrileña, en la ciudad de Irapuato, Guanajuato.

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego habría sido provocado intencionalmente mediante el uso de bombas molotov, lo que generó un intenso incendio que consumió rápidamente varios vehículos dentro del establecimiento.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron al lugar tras recibir el reporte, a través del sistema de emergencias 911, localizando varias unidades envueltas en llamas. De inmediato solicitaron el apoyo del

Cuerpo de Bomberos, quienes trabajaron para sofocar el fuego y evitar que se propagara a propiedades cercanas.

El siniestro dejó cuantiosos daños materiales; sin embargo, por fortuna no se registraron personas lesionadas. La zona fue acordonada por las autoridades municipales mientras personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron los peritajes correspondientes para determinar las causas exactas del incendio e integrar la carpeta de investigación.

Vecinos del área aseguraron haber escuchado detonaciones y explosiones momentos antes del incendio, lo que refuerza la versión de que se trató de un ataque deliberado.

Hasta el momento, las autoridades no han informado una versión oficial sobre lo ocurrido.