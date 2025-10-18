Ataque armado en un bar deja un muerto y tres heridos en pleno centro de Pénjamo

Pénjamo, Guanajuato.- Un ataque armado en el bar conocido como “Tecos Bar” dejó como saldo un hombre asesinado a balazos y tres personas más gravemente heridas, en un hecho ocurrido a tan solo un par de cuadras de la Presidencia Municipal de Pénjamo.

De acuerdo con los primeros reportes preliminares, los hechos se registraron alrededor de las 8:50 de la noche del viernes, sobre la calle Degollado, en una zona considerada el corazón de la ciudad. Testigos relataron que varios hombres fuertemente armados descendieron de un vehículo, ingresaron al establecimiento y, tras ubicar a sus víctimas, les dispararon a quemarropa antes de huir en el mismo automóvil.

Durante los disparos, se desató el pánico entre los clientes y empleados, quienes se tiraron al suelo o buscaron refugio detrás de la barra, mesas y sillas para resguardarse.

Tras el reporte al sistema de emergencias 911, se desplegó un fuerte operativo con la participación de la Policía Municipal, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE).

El saldo preliminar fue de un hombre sin vida dentro del bar y tres personas lesionadas de gravedad. Dos de ellas fueron trasladadas a hospitales por medios particulares, mientras que una más recibió atención de paramédicos de la Cruz Roja y servicios médicos privados antes de ser llevada de urgencia para su atención especializada.

La zona fue acordonada por las autoridades, mientras agentes ministeriales y peritos de la Fiscalía Regional de Irapuato realizaron los peritajes correspondientes, además del levantamiento de evidencias.

El cuerpo de la víctima fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la necropsia de ley.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido información oficial sobre la identidad de las víctimas ni sobre posibles detenciones, mientras continúan las investigaciones para esclarecer el ataque.