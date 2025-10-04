Incendian automóvil en la colonia Las Reynas, en Irapuato

Propietario acusa intento de robo; autoridades investigan posible falla mecánica

Redacción Notus4 octubre, 2025

Irapuato, Guanajuato.- Un automóvil de lujo terminó reducido a cenizas durante la madrugada de este sábado en la colonia Las Reynas, en Irapuato.

El siniestro ocurrió sobre la avenida Ejército Nacional, casi a la altura del puente a desnivel de La Pradera, generando una intensa movilización de cuerpos de emergencia.

De acuerdo con versiones de vecinos, sujetos desconocidos habrían rociado el vehículo un Mercedes Benz con gasolina y posteriormente le prendieron fuego utilizando una bomba molotov. Las llamas se extendieron rápidamente, alarmando a los residentes de la zona, quienes alertaron a las autoridades a través del sistema de emergencias 911.

Aunque las primeras versiones oficiales señalan que el incendio podría haberse originado por una falla mecánica, el propietario del vehículo afirmó que se trató de un intento de robo. Elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional acudieron al lugar y acordonaron la zona mientras los bomberos sofocaban el fuego.

El tráfico vehicular se vio interrumpido en ambos sentidos por varios minutos, hasta que la unidad fue retirada.
Las autoridades locales ya iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas reales del siniestro.

