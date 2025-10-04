Vecinos de San Antonio Casa Chica “denuncian” más de un año sin drenaje en Pénjamo

Pénjamo, Guanajuato.- Habitantes de la comunidad San Antonio Casa Chica, en el municipio de Pénjamo, “denunciaron” la falta de atención a un problema que aseguran los afecta desde hace más de un año, un drenaje colapsado que ha dejado a varias familias sin servicio de baño y con aguas residuales dentro de sus hogares.

De acuerdo con el reporte ciudadano, las aguas negras se regresan por las coladeras, provocando malos olores y condiciones insalubres que ponen en riesgo la salud de los vecinos. Además, la calle principal presenta baches y encharcamientos durante la temporada de lluvias, lo que dificulta el tránsito tanto de peatones como de vehículos.

“No tenemos servicio de drenaje desde hace más de un año y no nos ha querido apoyar la presidenta”, expresaron los vecinos, quienes aseguran haber hecho múltiples solicitudes al gobierno municipal sin recibir respuesta.

Los habitantes también cuestionaron las prioridades de la administración local, recordando que recientemente se invirtieron recursos públicos en rehacer una calle que ya estaba concluida, con el argumento de convertirla en un paso incluyente para personas con discapacidad visual.