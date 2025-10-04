Cine La Mina reanuda actividades; proyecta película en El Cubo

\ \

Guanajuato, Guanajuato.- Habitantes del municipio se dieron cita en la localidad de El Cubo para disfrutar de la proyección de “Emiliana Gat-Atalana”, película de Alberto Zúñiga Rodríguez, que trata sobre una gatita migrante y sus aventuras entre continentes y familias. Esta cinta pone en el centro de la pantalla la fuerza de las infancias y la memoria viva de las raíces mexicanas.

La proyección es parte de la reanudación de actividades de Cine La Mina, agrupación civil de particulares que busca llevar el séptimo arte “a los espacios donde la memoria y la identidad laten más fuerte”.

A la proyección acudieron personas de todas las edades, en su mayoría habitantes de la comunidad, “todos reunidos alrededor de una historia que resonó con la vida cotidiana y el espíritu de resistencia de la comunidad”.

Este sábado 4 de octubre, Cine la Mina se presentará en Salamanca con una función muy especial: la proyección del documental La Pipera, del director Miguel Pérez, acompañados de su protagonista, Miriam Ochoa, la primera mujer en México y el mundo en conducir un tráiler de doble remolque de materiales peligrosos. Una historia que encarna resistencia, dignidad y lucha por abrir caminos en territorios hostiles.

Con esta función, los organizadores buscan honrar la vida de Miriam en su propio Bajío, compartiendo con la comunidad de Salamanca no sólo una película documental, sino un encuentro colectivo con una de las figuras más entrañables del cine independiente contemporáneo. La cita es a las 7 de la noche, en la plaza cívica Miguel Hidalgo.

El lunes 6 de octubre, a las 7 de la noche, la proyección será en la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Guanajuato, en el Paseo de la Presa de la ciudad de Guanajuato, donde ofrecerán la proyección del documental “La Falla”, de Alana Simõe.

Estudiantes y docentes se reunirán en torno a una película que dialoga con la fragilidad humana y los duelos de las infancias, pues explora las emociones de los pequeños de primero de primaria al perder a su maestra Celeste, que será transferida de escuela. Con esta, Cine La Mina busca abrir un espacio a la conversación donde las y los jóvenes educadores puedan compartir sus inquietudes frente al presente que habitan y al futuro que desean construir; la posibilidad del cine como herramienta pedagógica y de encuentro social.

Oscar Espinoza, director de prensa de la organización, explica que “para Cine La Mina, estas funciones son una confirmación más de que llevar el cine a las comunidades es también sembrar preguntas, fortalecer la mirada crítica y acompañar a las nuevas generaciones en la búsqueda de sentido. Exhibir También Es Hacer Cine 4 es posible con el apoyo de FOCINE, y al compromiso de colectivos, personas aliadas y públicos que, función tras función, mantienen vivo este espacio de resistencia cultural en el estado de Guanajuato”.