Inauguran “Déjalo todo en la oscuridad” en Museo de las Momias

Guanajuato, Guanajuato.- Con la muestra “Déjalo todo en la oscuridad”, del artista Alejando Montes Santamaría, inició la temporada de Exposiciones 2026 en el Museo de las Momias.

La exposición fue inaugurada este jueves por la noche por la presidenta municipal Samantha Smith, promovida por Dirección General de Cultura y Educación.

El Museo de las Momias, uno de los más visitados del país, tiene desde este 13 de febrero una alternativa cultural complementaria al recorrido usual para observar los cuerpos áridos y sus historias, la temática de la muerte es una que ha explorado a profundidad Alejandro Montes Santamaría, y otros artistas como Luis Humberto Garcés, José Luis Méndez y Jesús Gallardo, quienes tendrán presencia en este espacio, con muestras trimestrales.

Antonio López, director general de Cultura y Educación agradeció la apertura de Alejandro Montes Santamaría, “uno de los artistas más importantes que tenemos aquí en nuestra ciudad, y que hoy nos honre con su obra, es algo que valoro muchísimo. Compartió que la orden de la alcaldesa es llevar el arte a todo el público, en espacios cercanos, amigables y conocidos, por ello la Temporada de Exposiciones llegará a todos los centros culturales de la capital.

Alejandro Montes Santamaría coincidió con la visión de acercar el arte a todas y todos en distintos espacios de la ciudad, compartió su gusto por el Museo de las Momias, “visitaba este museo como cada 15 días o una vez al mes”, y externó algunos pensamientos y pormenores sobre “Déjalo todo en la oscuridad”, cuyas piezas exhibe por primera ocasión en Guanajuato capital.

Luego de realizar el corte de listón, se llevó a cabo el primer recorrido de la exposición, que permanecerá en el Museo de las Momias un periodo de tres meses.