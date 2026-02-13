Instituto Tecnológico Superior de Irapuato gradúa a 480 nuevos profesionistas

Irapuato, Guanajuato.- Un total de 480 estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Irapuato concluyeron su formación académica y participaron en la ceremonia oficial de graduación, realizada en las instalaciones del Inforum Irapuato.

Las y los egresados pertenecen a diversas carreras de nivel superior, entre ellas Ingeniería Industrial, Mecatrónica, Sistemas Computacionales, Gestión Empresarial, Electrónica, Bioquímica, Ambiental, Materiales, Logística, Innovación Agrícola y Energías Renovables.

Asimismo, se reconoció a quienes culminaron estudios de posgrado en las maestrías en Ingeniería Industrial, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica y Tecnologías de la Información.

Durante el acto protocolario, autoridades académicas felicitaron a la generación saliente por el esfuerzo y la dedicación mostrados a lo largo de su preparación profesional, destacando el compromiso del instituto con la formación de talento que contribuya al desarrollo de la región y del país.

Familiares y amistades acompañaron a las y los graduados en este momento significativo, en el que recibieron la documentación que avala la culminación de una etapa más en su vida académica.