Inauguran calle Romita en Santa Ana Pacueco

Pénjamo, Guanajuato.- El Gobierno Municipal de Pénjamo encabezado por la Presidenta Municipal Yozajamby Molina, llevó a cabo la inauguración oficial de la pavimentación integral de la Calle Romita, ubicada en la delegación de Santa Ana Pacueco.

Esta vialidad se consolida hoy como un circuito estratégico que conecta la carretera federal, la avenida Padre Hidalgo, la escuela Narciso Mendoza y próximamente la Central de Abastos, impulsando la movilidad y el comercio de la región.

La alcaldesa señaló que esta intervención representa un acto de justicia social para cientos de familias y, de manera muy especial, para la comunidad estudiantil de la Primaria Narciso Mendoza, pues a partir de hoy, los alumnos, padres de familia y maestros dejan atrás décadas de caminar entre el polvo y el lodo para transitar por un acceso digno y completamente seguro.

Durante el acto de entrega, las autoridades municipales dejaron en claro que el progreso de Santa Ana Pacueco es una prioridad innegociable que no se detiene ante el ruido político o las especulaciones.

Se enfatizó que la vialidad fue construida bajo los más altos estándares de calidad, aclarando que los detalles visuales propios del proceso natural de fraguado del concreto son normales y garantizan la máxima resistencia de la obra.

A través de la Dirección de Obras Públicas, se detalló que el proyecto requirió una inversión exacta de $5,681,041.92 pesos. Los trabajos consistieron en la construcción de 161.50 metros lineales de losa de concreto hidráulico de 15 centímetros de espesor, cimentada sobre una base subrasante de 40 centímetros, diseñada específicamente para soportar el flujo vehicular y la carga comercial de la zona.

Esta nueva infraestructura vial se suma a los más de 15 millones de pesos invertidos durante el año pasado en Santa Ana Pacueco.