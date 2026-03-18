INAEBA y Serviacero impulsan alfabetización en León

León, Guanajuato.- Con el propósito de fortalecer la atención al rezago educativo en el municipio de León, el Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos del Estado de Guanajuato (INAEBA) sostuvo una reunión de acercamiento con Serviacero WORTHINGTON.

Durante el encuentro se presentó de manera general la labor institucional del INAEBA, así como los servicios y esquemas de colaboración disponibles para acercar alfabetización, primaria y secundaria a personas jóvenes y adultas.

Como parte de los acuerdos, se planteó impulsar una campaña dirigida a personas en condición de rezago en educación básica y alfabetización. También se propuso fortalecer un voluntariado entre colaboradoras y colaboradores de la empresa interesados en acompañar a otras personas en su proceso educativo.

Este modelo de voluntariado ya se ha venido trabajando con instancias como Casa Don Bosco y hoy representa una gran apuesta también con Serviacero WORTHINGTON. A través de este esquema, personal de la empresa puede convertirse en facilitador del conocimiento y, para ello, recibe capacitación por parte del INAEBA a fin de acompañar en su formación a las y los estudiantes.

De igual forma, se destacó la importancia de atender de manera paralela la alfabetización digital, al ser una herramienta clave para ampliar oportunidades de inclusión, aprendizaje y desarrollo.

Por parte de Serviacero WORTHINGTON participó Luz Rangel, Gerente de Desarrollo Organizacional / Human Resources Manager. En representación del INAEBA asistió Eusebio Vega Pérez, titular del Instituto.

La gobernadora de la Gente, Libia Dennise García Muñoz Ledo, ha instruido fortalecer las acciones para que la educación llegue a más personas en todo Guanajuato, especialmente a quienes por distintas circunstancias no han podido concluir su educación básica.

En este esfuerzo, actualmente INAEBA trabaja con más de setenta empresas que han decidido sumar esfuerzos para acercar la educación básica a sus colaboradoras y colaboradores, mediante servicios totalmente gratuitos.

En el caso de Serviacero, el trabajo institucional se desarrolla desde 2024 y este año el acercamiento con Serviacero WORTHINGTON tiene como finalidad llevar los servicios educativos a esta unidad. A futuro, se pretende ampliar el alcance del servicio educativo a todo el círculo de la empresa.

Con estas acciones, el Gobierno de la Gente, a través del INAEBA, refrenda su compromiso de seguir construyendo alianzas con el sector productivo para que más personas accedan a alfabetización, primaria y secundaria, con una educación que incluye y dignifica vidas.

INAEBA invita a más empresas a sumar esfuerzos para que sus colaboradoras y colaboradores puedan acceder a estos servicios educativos gratuitos. Para mayores informes, pueden comunicarse al teléfono 477 148 12 60, extensión 5214.