Jorge Lona llama a municipios a reforzar coordinación en materia de seguridad

Irapuato, Guanajuato.- El secretario Jorge Lona hizo un llamado a los municipios a fortalecer la coordinación con el Estado y la Federación para impedir el crecimiento de grupos delictivos, al subrayar que la seguridad requiere trabajo conjunto y voluntad política.

“Lo importante es el trabajo coordinado y que las autoridades de los municipios, el Estado y la Federación tomemos acciones para no permitir que estos grupos crezcan en ningún estado”, señaló.

Ante los cuestionamientos sobre la limitada capacidad de los municipios para enfrentar a la delincuencia organizada, el funcionario reconoció que no se trata de que las demarcaciones asuman solas esa responsabilidad, pero sí pueden coadyuvar en labores estratégicas.

Como ejemplo, mencionó el caso de Villagrán, al referirse a un municipio cercano a Celaya, donde, dijo, se ha demostrado que con voluntad y coordinación se pueden lograr detenciones e integrar información relevante para las autoridades estatales y federales.

“No estamos diciendo que un municipio por sí solo pueda combatir la delincuencia organizada; sin embargo, pueden ayudar tanto al Estado como a la Federación. Cuando hay voluntad y coordinación, sí se puede”, afirmó.

Respecto al tema presupuestal, Lona aseguró que existen recursos disponibles. Indicó que desde la Federación se envían partidas a los municipios y recordó que en Guanajuato existe un fondo estatal de 200 millones de pesos destinado a fortalecer la seguridad.

Finalmente, sostuvo que la seguridad es la principal exigencia ciudadana, por lo que exhortó a los ayuntamientos a priorizar este rubro dentro de sus presupuestos y estrategias, a fin de reforzar las capacidades institucionales en cada demarcación.