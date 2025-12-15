IMSS Guanajuato refuerza vacunación invernal contra influenza y COVID-19

El Instituto aplica vacunas contra influenza, COVID-19 y neumococo a población en general y grupos de riesgo, incluidos no derechohabientes, en unidades médicas, centros laborales y escuelas

Redacción Notus15 diciembre, 2025

Guanajuato.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guanajuato continúa con la “Campaña de Vacunación para la Temporada Invernal”, para brindar protección a la población contra influenza, COVID-19 y neumococo, para prevenir contagios y complicaciones relacionadas con estas enfermedades, principalmente en esta temporada que baja la temperatura.

Las vacunas se aplican en menores de 5 años y mayores y en población de riesgo: embarazadas, personal de salud, personas con diabetes, obesidad, cáncer o enfermedad renal crónica, entre otras. Lo ideal es  acudir a vacunarse antes de la temporada invernal para una mejor protección.

La vacuna contra COVID-19 que se ofrece es de la marca Pfizer y Moderna y se puede aplicar desde los 6 meses de edad.

“Las vacunas se están aplicando a derechohabientes y no derechohabientes porque buscamos proteger al mayor número de personas posible. Es importante que la población acuda a recibir las dosis que sean necesarias para completar su esquema de vacunación y, así aprovechar el acceso que se tiene a estos biológicos”, señaló el coordinador estatal de Salud Pública del IMSS, doctor Ángel Arnulfo Vargas Morales.

La vacunación se realiza en las unidades médicas del Instituto y se llevan a cabo acciones en centros laborales y escolares de nivel medio superior y superior del sistema educativo público.

Redacción Notus15 diciembre, 2025

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información