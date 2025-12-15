IMSS Guanajuato refuerza vacunación invernal contra influenza y COVID-19

Guanajuato.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guanajuato continúa con la “Campaña de Vacunación para la Temporada Invernal”, para brindar protección a la población contra influenza, COVID-19 y neumococo, para prevenir contagios y complicaciones relacionadas con estas enfermedades, principalmente en esta temporada que baja la temperatura.

Las vacunas se aplican en menores de 5 años y mayores y en población de riesgo: embarazadas, personal de salud, personas con diabetes, obesidad, cáncer o enfermedad renal crónica, entre otras. Lo ideal es acudir a vacunarse antes de la temporada invernal para una mejor protección.

La vacuna contra COVID-19 que se ofrece es de la marca Pfizer y Moderna y se puede aplicar desde los 6 meses de edad.

“Las vacunas se están aplicando a derechohabientes y no derechohabientes porque buscamos proteger al mayor número de personas posible. Es importante que la población acuda a recibir las dosis que sean necesarias para completar su esquema de vacunación y, así aprovechar el acceso que se tiene a estos biológicos”, señaló el coordinador estatal de Salud Pública del IMSS, doctor Ángel Arnulfo Vargas Morales.

La vacunación se realiza en las unidades médicas del Instituto y se llevan a cabo acciones en centros laborales y escolares de nivel medio superior y superior del sistema educativo público.