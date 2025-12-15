Irapuato invierte en macrotanque para fortalecer la seguridad hídrica

Irapuato Guanajuato.- Irapuato se ha caracterizado por impulsar obras con sentido social, proyectos que impactan de manera directa en la calidad de vida de las familias y que están pensados para trascender en beneficio de las futuras generaciones.

Bajo esta visión, se realizan inversiones estratégicas en proyectos de gran alcance, como la instalación del nuevo macrotanque, una obra planeada para cuidar el agua, proteger los mantos acuíferos y responder con responsabilidad a los retos hídricos actuales y futuros de la ciudad.

La presidenta municipal, Lorena Alfaro García, destacó que esta infraestructura forma parte de un plan estratégico con visión al año 2050, que permitirá contar con un servicio de agua más eficiente y sustentable.

“Para nosotros era importante que ustedes conocieran de primera mano lo que significa esta inversión que realizamos con este macrotanque, el cual forma parte de todo un sistema que tiene una hoja de ruta para la correcta gestión del agua en esta zona norponiente de la ciudad”, señaló.

Este macrotanque no es únicamente un depósito de agua, es un sistema integral de almacenamiento diseñado para captar el recurso proveniente de cuatro pozos actualmente en operación. La infraestructura fue construida con tecnología de vanguardia y materiales de alta resistencia, alineados con la visión de una ciudad responsable con el medio ambiente y comprometida con la seguridad hídrica.

De manera complementaria, se dará continuidad a las obras en la zona, que incluyen el equipamiento de pozos, líneas de conducción y redes de agua potable, con el objetivo de garantizar un funcionamiento eficiente, seguro y permanente de todo el sistema de abastecimiento.

Asimismo, dio inicio la primera etapa de la Línea Morada, un proyecto estratégico que permitirá llevar agua tratada a zonas industriales, agrícolas y áreas verdes de la ciudad. Esta acción contribuirá de manera significativa a disminuir la sobreexplotación de los mantos acuíferos, liberando agua potable para usos esenciales como el consumo humano.