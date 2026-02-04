Guanajuato cuenta con 19 hospitales comunitarios para acercar servicios de salud a la población

Guanajuato, Gto.- La Secretaría de Salud de Guanajuato informó que el estado cuenta con 19 hospitales comunitarios ubicados en distintos municipios, con el objetivo de acercar la atención médica a las familias y facilitar el acceso a servicios de salud.

En estas unidades se ofrecen servicios como urgencias, consulta externa, hospitalización, atención obstétrica, quirófano, laboratorio clínico, rayos X, farmacia y atención médica general y especializada, según la capacidad de cada hospital.

Autoridades estatales señalaron que estos hospitales permiten atender padecimientos que requieren servicios de segundo nivel, lo que ayuda a evitar traslados largos a hospitales de mayor concentración y facilita que las personas reciban atención cerca de sus comunidades.

Además, los hospitales comunitarios contribuyen a disminuir la saturación en hospitales generales y de especialidad, lo que favorece una mejor organización de los servicios médicos y tiempos de atención más oportunos para la población.

Estas unidades forman parte de una red estatal integrada por más de 630 centros de salud, con los que se busca brindar atención con calidad y cercanía para las familias guanajuatenses.

La Secretaría de Salud reiteró que continuará trabajando para fortalecer la red hospitalaria y los servicios de primer contacto, con la finalidad de garantizar el acceso a la atención médica en todo el estado.