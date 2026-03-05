IMSS Cuerámaro: mal servicio y escasez de medicamento

Cuerámaro, Guanajuato.- “Mi madre ya tiene casi un mes que va y nunca le pueden surtir el medicamento”, denunció un derechohabiente del IMSS Cuerámaro. Además de la escasez de medicina, el mal trato por parte del personal es otra de las quejas que los cueramarenses presentan al acudir por el servicio.

El denunciante afirmó que presuntamente tiene que conseguir los medicamentos por fuera debido a que la farmacia del hospital no los provee. “El de farmacia prepotente”, señaló que, en cada visita, la persona que atiende lo hace de mala gana.

“Nunca hay una persona para dar una queja, ese tipo de servidores públicos los deberían destituir de su función”, dijo, recordando que todos los derechohabientes trabajan para adquirir el servicio del IMSS, por lo que deberían mejorar las condiciones para que quienes acudan tengan trato digno y se le suministre el tratamiento completo.