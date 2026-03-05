MORENA acusa presunta corrupción en semaforización del estado

Guanajuato, Guanajuato.- El grupo parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en voz de Ernesto Millán Soberanes, planteó un punto de acuerdo para exhortar a la Fiscalía Estatal Anticorrupción de Guanajuato para que inicie una investigación exhaustiva, objetiva y transparente sobre los contratos entregados a la empresa SEMEX S.A. de C.V., por parte de diversos municipios del estado de Guanajuato.

También solicita a la Auditoría Superior del Estado para que incluya en su plan de trabajo la auditoría específica a los contratos otorgados por los municipios de Apaseo el Grande, Celaya, Comonfort, Cortazar, Guanajuato, Irapuato, León, Purísima del Rincón, Salvatierra, San José de Iturbide, Silao de la Victoria y Valle de Santiago a la mencionada empresa.

Millán Soberanes comentó que Silao y Guanajuato son parte de los municipios en los cuales se aprecian anomalías y posibles casos de corrupción relacionados a licitación por concepto de semaforización.

En el caso de la capital, dijo el congresista, se instalaron semáforos donde realmente no son necesarios, están mal sincronizados y no existen los estudios técnicos que avalen el contrato otorgado a la empresa SEMEX por más de 57 millones de pesos y en Silao asciende a 70 millones de pesos por la instalación de semáforos en 15 cruces.

El diputado sostuvo que por diversos medios se solicitaron las fichas técnicas y proyectos de dicha información, sin embargo, no se entregaron. Además, se refirió a las investigaciones periodísticas donde se informa que desde hace más de seis años en 12 municipios se invirtieron en materia de semaforización un total de 727 millones de pesos dentro del cual destaca Celaya con 181 millones; Irapuato, con 160 millones; Purísima del Rincón con 89 millones de pesos, pero a la lista se suman los municipios de Apaseo el Grande con 37 millones, Salvatierra con 60 millones y Valle de Santiago con 57 millones.

Finalmente comentó que uno de los problemas más graves que se pueden analizar es la diversidad de costos entre los semáforos de una ciudad y otra, y que queda en el aire si es la misma tecnología, misma empresa, mismo tipo de semáforo, ya que el costo va diferente dependiendo del municipio.

El punto de acuerdo se turnó a la Comisión de Hacienda y Fiscalización, para su estudio y dictamen.