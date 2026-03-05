Especialistas analizan el cáncer en foro científico en León

León, Guanajuato.- El sexto foro “Voces de la Ciencia”, organizado por el Campus León de la Universidad de Guanajuato, abordó el tema del cáncer desde un enfoque clínico y multidisciplinario, con especialistas de distintas disciplinas, como la biología molecular, la epidemiología y la inteligencia artificial.

La bienvenida estuvo a cargo de la Secretaria Académica del Campus León, Dra. Katya Vargas Ortiz, quien, en representación del Rector del Campus, Dr. Mauro Napsuciale Mendívil, destacó la importancia de abrir espacios de diálogo científico accesibles a la comunidad y al público en general.

La moderación fue realizada por el Dr. Rafael Martínez Sánchez, profesor del programa educativo de Médico Cirujano, quien condujo el diálogo entre especialistas desde preguntas clave en torno al diagnóstico, la prevención y la innovación tecnológica.

En esta ocasión, se contó con la participación de la Dra. Blanca Olivia Murillo Ortiz, especialista en epidemiología clínica, experta en cáncer de mama e investigadora del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). En su participación, señaló que el cáncer implica una inmortalización de la línea celular, donde las células se transforman completamente para subsistir.

Subrayó que, en México, la cobertura de mastografías es apenas del 18 %, debido a barreras culturales, como el miedo al dolor y la radiación. Enfatizó que, en cáncer de mama, el diagnóstico temprano es determinante para evitar recurrencia y muerte.

Presentó la electroimpedancia, tecnología que mide la conductividad eléctrica de los tejidos sin usar radiación, particularmente útil en mujeres jóvenes con mamas densas.

Otra invitada al foro fue la Dra. Beatriz González Yebra, profesora-investigadora del Departamento de Medicina y Nutrición, experta en biomedicina molecular, diagnóstico molecular y biomarcadores.

La Dra. González Yebra definió el cáncer como una enfermedad de crecimiento celular maligno, capaz de invadir órganos y producir metástasis. Explicó que las células cancerígenas pierden la capacidad de morir (apoptosis) y desarrollan mecanismos como la angiogénesis.

Atribuyó el diagnóstico tardío a la naturaleza silenciosa del cáncer, el desconocimiento y las fallas en los sistemas de salud. Mencionó avances, como la biopsia líquida que permite detectar ADN tumoral en sangre u orina. Explicó que la relación entre la obesidad y la inflamación crónica es un factor de riesgo.

Por otra parte, se contó con la participación del Dr. Gustavo Rodríguez de la Rosa, médico oncólogo clínico con amplia trayectoria en el Hospital General de León. Entre sus aportaciones, destacó la descripción del cáncer como una desregulación del propio cuerpo, donde las células generan su propia alimentación y pierden la capacidad de morir. Hizo un llamado a estar alertas al sobrediagnóstico, particularmente en cáncer de próstata.

Explicó que algunos tumores de crecimiento lento podrían no causar síntomas durante décadas, pero, al diagnosticarse, generan tratamientos innecesarios. A su vez, identificó la obesidad como el principal factor de riesgo, seguida por la mala alimentación y el tabaco. También destacó la resiliencia que presentan pacientes oncológicos con quienes trabaja directamente.

Participó, además, el Dr. Luis Carlos Padierna García, profesor-investigador de la División de Ciencias e Ingenierías y especialista en ciencias de la computación, inteligencia artificial (IA) y procesamiento de imágenes médicas.

Durante su intervención, explicó la evolución de la IA desde los sistemas expertos de los años setenta hasta los modelos actuales de aprendizaje automático. Señaló que estos requieren bases de datos con población mexicana para ser precisos en nuestro contexto y que la IA tiene cerca del 90% de precisión para diferenciar tipos de tumores, pero menos del 60% para estimar sobrevida. También conversó sobre la responsabilidad ética en el desarrollo tecnológico.

Como conclusión, se compartieron datos entre los que destacan la existencia de 20 millones de nuevos casos en 2022 a nivel mundial; 9.7 millones de muertes y una proyección de 35 millones de nuevos casos para 2050. En México, el cáncer es la tercera causa de mortalidad.

Con este tipo de espacios, el Campus León, a través de la Coordinación General de Desarrollo Académico y sus áreas de Apoyo a la Investigación y Posgrado; así como Extensión Cultural, fortalece, paso a paso, un programa activo de comunicación de la ciencia abierto a toda la comunidad. Cada mes, se realizan estos foros con la participación de las tres divisiones que conforman al Campus.