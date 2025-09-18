Impulsan a Martín Alba para dirigir al panismo de la capital

Entre los panistas que lo apoyan se encuentra Alejandro Navarro, expresidente municipal y la actual alcaldesa Samantha Smith

Velio Ortega18 septiembre, 2025

Guanajuato, Guanajuato.- Panistas como Juan Carlos Romero Hicks y Daniel Barrera, junto con Alejandro Navarro, expresidente municipal, y su esposa Samantha Smith, actual alcaldesa, se reunieron para apoyar a Martín Alba como aspirante a dirigir al panismo del municipio de la capital del estado.

Alba fue registrado el pasado 1 de septiembre como aspirante al cargo y ahora, en un local, propiedad de Alejandro Navarro, aglutinó a un puñado de militantes panistas, integrado por expresidentes del Comité Municipal, liderazgos históricos, militantes jóvenes y simpatizante.

Martín Alba aglutina a personajes como Juan Carlos Delgado Zárate, Carlos Chávez, Gerardo Trujillo, Isabel Delgado Zárate, Margarita Rionda y otros.

Como parte de la promoción de la candidatura, Alejandro Navarro envió un comunicado para apoyar al aspirante, mensaje inserto en la polémica por la confrontación que tiene con Jorge Rodríguez Medrano y diputados morenistas como Ernesto Millán y Hades Aguilar.

Además de la Presidenta Municipal de Guanajuato, estuvieron regidores panistas del Ayuntamiento, junto con el diputado local Juan Carlos Romero Hicks, quienes refrendaron su respaldo a la unidad del partido en la capital.

Velio Ortega18 septiembre, 2025

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información