Enfrentamiento entre civiles y Guardia Nacional deja un muerto y cuatro heridos sobre la Abasolo-Irapuato

Abasolo, Guanajuato.- Un enfrentamiento a balazos entre elementos de la Guardia nacional y civiles se registró en la carretera federal Abasolo-Irapuato, dejando un muerto y cuatro heridos.

Según testigos quiénes circulaban por la carretera en sentido rumbo a la ciudad de Irapuato, narraron que los elementos de la Guardia Nacional perseguían a una camioneta desde el municipio de Abasolo, y terminó la persecución en el entronque a Cuerámaro.

Durante la persecución, tanto autoridades como civiles intercambiaron disparos, hasta que el conductor de la camioneta de los prófugos resultó herido, perdiendo el control del vehículo y terminar impactado en la cuneta que divide los carriles de la vía, aseguraron los testigos.

Fue entonces cuando los guardias lograron hacer la detención de los agresores, la carrertera permaneció cerrada mientras se realizaban los peritajes por parte del personal de la Fiscalía General del Estado.

Así mismo, el cuerpo del difunto fue trasladado al Servicio Médico Forense para practicarle los exámenes de ley.