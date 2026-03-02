Impacto entre patrulla municipal de León y carro deja 6 lesionados

León, Guanajuato.- El impacto entre una patrulla de la policía municipal de León y un vehículo particular terminó con 6 lesionados; 4 eran elementos de seguridad. Al parecer, el accidente fue ocasionado por el conductor de un Renault al no ceder el paso entre los bulevares Miguel Hidalgo y Campestre.

Según los primeros reportes, la patrulla identificada con el número DC-436 se dirigía hacia el Campestre, con luces y sirena encendidas, cuando un carro chocó el costado de la camioneta. Ambos vehículos sufrieron fuertes daños en la carrocería. Al llegar las autoridades, los paramédicos valoraron 6 personas lesionadas, sin embargo, a pesar de requerir atención médica, ninguno de los afectados se encontraba en riesgo.

Luego del acordonamiento de área, los peritos comenzaron las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades.