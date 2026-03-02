Brote de sarampión llega a 10 casos en Guanajuato

Guanajuato, Guanajuato.- La Secretaría de Salud confirmó cuatro casos adicionales de sarampión, para un total de 10 registrados hasta el momento.

Todos los pacientes se encuentran recuperados y sin síntomas, además de que no se ha identificado propagación adicional entre sus contactos.

El secretario de Salud, Gabriel Cortés Alcalá, informó que los casos han sido atendidos de manera oportuna y bajo vigilancia epidemiológica, lo que ha permitido mantener el control de la situación.

La transmisión se dio de persona a persona en entornos específicos. Uno de los casos ocurrió entre compañeros de trabajo, tras un viaje a la Ciudad de México. Otro se presentó entre gemelos de seis meses de edad. En ambos escenarios se actuó de inmediato para evitar nuevos contagios.

La mayoría de los casos corresponden a personas de entre 30 y 42 años. Siete casos son de León, dos más de la zona de los Apaseos y uno de Cuerámaro. Algunos pacientes tenían esquemas de vacunación incompletos o desconocían su antecedente vacunal. Se ha aplicado bloqueo vacunal y sanitario con los contactos cercanos para prevenir la propagación del virus.

Destacó que la instalación de Macrocentros e intensificar la vacunación ha fortalecido la estrategia preventiva, al incrementar la aplicación mensual de vacunas de 24 mil a 75 mil dosis

Actualmente se cuenta con más de 300 mil dosis disponibles en los Centros de Salud, además de que continúan llegando biológicos para reforzar la cobertura. La invitación es a revisar el esquema de vacunación y, en caso necesario, acudir a completar las dosis correspondientes en Centros de Salud de la Gente. Ya que la inmunización es la vía más efectiva para prevenir un contagio por sarampión.

Sumando la aplicación de más de 500 mil dosis ya contando las 4,200 que se aplicaron en Macrocentros este fin de semana.

Es así como Guanajuato mantiene una vigilancia epidemiológica permanente y continúa avanzando en la protección de la población mediante la vacunación universal.

Las vacunas disponibles contra el sarampión son la triple viral (SRP) y la doble viral (SR). Se aplican desde los seis meses de edad con la dosis cero, y posteriormente a los 12 y 18 meses, así como a los 6 años.

Las personas menores de 49 años que no tengan certeza de haber sido vacunadas pueden solicitar su aplicación.