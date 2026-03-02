Cae agresor de Las Américas en Irapuato; intentó asesinar a una mujer

Carlos Alberto “N” pasará 8 años en prisión, tras acreditarse que atacó a su víctima con un arma blanca cuando ésta llegaba a su domicilio

Redacción Notus2 marzo, 2026

Irapuato, Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato a través del Centro de Justicia para las Mujeres (CJM), obtuvo sentencia condenatoria en contra de CARLOS ALBERTO “N” por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, tras acreditar plenamente su responsabilidad en un hecho violento registrado en la ciudad de Irapuato.

La noche del 20 de marzo de 2025, la víctima arribó a un domicilio en la colonia Las Américas y al descender de su vehículo, fue sorprendida por el ahora sentenciado, quien empuñando un arma blanca se abalanzó sobre ella, poniendo en grave riesgo su vida.

Derivado de estos hechos, se inició la carpeta de investigación correspondiente. La agente del Ministerio Público integró pruebas sólidas que permitieron demostrar tanto la mecánica de la agresión como la responsabilidad penal del acusado.

Como resultado del trabajo ministerial y mediante procedimiento abreviado, se obtuvo una sentencia condenatoria de 8 años y 5 meses de prisión por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, además del pago por concepto de reparación del daño a favor de la víctima.

Redacción Notus2 marzo, 2026

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información