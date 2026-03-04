Iker Durán, promesa del ajedrez de Valle de Santiago

Valle de Santiago, Guanajuato.- Con tan solo 12 años y estudiante de primer grado en la Secundaria Benjamín Lara y Santana, en Valle de Santiago, Iker Durán Gen destaca por un talento que rebasa su edad. Mientras muchos apenas comienzan a descubrir sus intereses, él ya se mueve con seguridad en las 64 casillas, perfilándose como una de las máximas promesas del ajedrez guanajuatense.

La historia de Iker con el ajedrez comenzó a la temprana edad de 5 años. Lo que inició como un juego, pronto se transformó en una carrera meteórica de éxitos. A la fecha, se ha coronado como multicampeón en los torneos más relevantes del estado y ostenta el título de Tricampeón Estatal de los Juegos Escolares (2022, 2023 y 2024).

A nivel nacional, su presencia es constante en el podio. Ha recorrido el país compitiendo en sedes como Cancún, Mérida, Villahermosa, Aguascalientes y la CDMX, destacando su participación como representante de Guanajuato en tres Olimpiadas Nacionales, Pachuca, Morelia y Guadalajara.

El 2025 marcó un hito en su carrera al proclamarse Campeón Nacional en Querétaro, un triunfo que le otorgó el impulso definitivo para cruzar fronteras. Iker ya sabe lo que es vestir los colores de México, habiendo participado en: Torneo Panamericano en Chicago y en el Torneo Norteamericano en CDMX.

El calendario de 2026 luce ambicioso para el joven vállense quien se prepara intensamente para llevar el nombre de su escuela y de su país a las ligas mayores del ajedrez continental participando y representando a su país en los juegos panamericanos en el Salvador en el mes de mayo próximo y en Colombia en el mes de Julio.