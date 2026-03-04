IMSS Guanajuato alerta por obesidad y llama a cambiar hábitos

Guanajuato.- En el marco del Día Mundial de la Obesidad, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guanajuato refuerza su compromiso con la salud de la población derechohabiente y hace un llamado urgente a la población para adoptar estilos de vida saludables y evitar los riesgos asociados al exceso de peso.

Para el IMSS en Guanajuato, la obesidad no es solo una cuestión de imagen, sino una enfermedad crónico-degenerativa que reduce la esperanza de vida. Vivir con esta condición aumenta drásticamente la probabilidad de padecer: enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial y riesgo de infartos, además de diabetes tipo 2, por lo que hay que destacar que el control de peso es la herramienta más efectiva para prevenir esta enfermedad.

Otros problemas de salud que genera la obesidad son los osteoarticulares, a través del desgaste prematuro de rodillas y columna por la carga mecánica, así como complicaciones respiratorias como la apnea del sueño y con ello fatiga crónica.

El doctor Ángel Arnulfo Vargas Morales señaló que, el desarrollo de la obesidad es multifactorial, destacó principalmente factores como malos hábitos alimenticios, el consumo excesivo de bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados y el sedentarismo derivado de largas jornadas laborales o falta de recreación activa.

Destacó que el Instituto en Guanajuato cuenta con el programa PrevenIMSS en sus Unidades de Medicina Familiar para su población derechohabiente en donde podrá recibir orientación sobre prevención y beneficios de mantener un peso adecuado, los cuales son pequeños cambios que generan grandes resultados.

Para evitar la obesidad, el doctor Vargas Morales recomendó la alimentación balanceada: integrar el “Plato del Bien Comer” en cada comida, actividad física al menos 30 minutos de caminata o ejercicio diario e hidratación adecuada priorizar el consumo de agua simple sobre cualquier otra bebida.

Entre los beneficios de mantener un peso saludable comentó: una mejor respuesta inmunológica, ya que el cuerpo se defiende mejor contra virus y bacterias; además de estabilidad emocional al mejorar autoestima y reducir niveles de estrés y ansiedad.

Por lo expuesto y para concluir, invitó a las personas derechohabientes a acudir a sus Unidades de Medicina Familiar, para recibir las y los orientación nutricional y los chequeos preventivos acordes a su edad.