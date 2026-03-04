Ataque y persecución en Silao deja 2 ministeriales heridos

Silao, Guanajuato.- Un enfrentamiento entre agentes ministeriales y hombres armados dejó al menos dos elementos heridos en Silao. Los primeros reportes indicaron la agresión desencadenó una persecución que comenzó en San Andrés de la Baraña y se extendió a Medio Sitio y comunidades aledañas, sin embargo, al parecer no hubo detenidos.

Uno de los heridos presentó impactos en el tórax y el hombro; el otro en la rodilla y la cadera. Ambos fueron llevados a recibir atención médica en un hospital particular de Irapuato.

Elementos de seguridad de los tres órdenes de gobierno se dirigieron al lugar para respaldar a sus compañeros. Cabe señalar que el hecho ocurrió un día después de que fueran encontradas cartulinas con mensajes amenazantes contra presuntos elementos de seguridad en la carretera federal 45.