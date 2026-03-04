Ataque y persecución en Silao deja 2 ministeriales heridos

Los primeros reportes indican que el enfrentamiento entre agentes y hombres armados se extendió entre las comunidades aledañas a San Andrés de la Baraña y Medio Sitio

Redacción Notus4 marzo, 2026

Silao, Guanajuato.- Un enfrentamiento entre agentes ministeriales y hombres armados dejó al menos dos elementos heridos en Silao. Los primeros reportes indicaron la agresión desencadenó una persecución que comenzó en San Andrés de la Baraña y se extendió a Medio Sitio y comunidades aledañas, sin embargo, al parecer no hubo detenidos.

Uno de los heridos presentó impactos en el tórax y el hombro; el otro en la rodilla y la cadera. Ambos fueron llevados a recibir atención médica en un hospital particular de Irapuato.

Elementos de seguridad de los tres órdenes de gobierno se dirigieron al lugar para respaldar a sus compañeros. Cabe señalar que el hecho ocurrió un día después de que fueran encontradas cartulinas con mensajes amenazantes contra presuntos elementos de seguridad en la carretera federal 45.

 

Redacción Notus4 marzo, 2026

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información