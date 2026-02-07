Gana un desayuno para 2 en ZooIra este 14 de febrero

Irapuato, Guanajuato.- Se acerca el Día de San Valentín y en el ZooIógico de Irapuato puedes ganar un desayuno para 2 en el restaurante El Rincón de Tomé, que se ubica dentro del parque.

Juan Luis Olivo Rodríguez, miembro del equipo del ZooIra, explicó que para el 14 de febrero hay una dinámica especial: por cada 300 pesos de consumo en el restaurante, puedes entregar tus datos con el ticket de compra y participarás en la tómbola para un desayuno para 2 personas.

El desayuno será el 14 de febrero -día de San Valentín- y tienes hasta el día 11 para entregar tus tickets, ya que la tómbola se realizará en un live en redes sociales del ZooIra el 12 de febrero, para definir a los ganadores.

“El premio va a ser un desayuno precisamente para el 14 de febrero, para 2 personas ahí en el restaurante El Rincón de Tomé. Entonces puedes participar con tu consumo en el restaurante de 300 pesos o más, para tener oportunidad de ganar éste desayuno el Día de San Valentín”, señaló Olivo Rodríguez.

Así que ya lo sabes: participa para ganar un desayuno para 2 con esa persona especial en el Rincón de Tomé, ya que en el Día de San Valentín, el ZooIra es una opción para pasar un día inolvidable.