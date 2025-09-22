Iconoclasia busca hacer reflexión sobre un Jesucristo tolerante: Edder Martínez

Guanajuato, Guanajuato.- Edder Martínez es un joven universitario que tuvo como tesis un trabajo de interpretación bíblica para concebir a un Jesús que “se enfrentó a las doctrinas rígidas que se imponían en su tiempo”. Y esta visión fue plasmada en su obra “Iconoclasia”, en la que representa en siete crucifijos.

La muestra fue montada inicialmente en la galería “Jesús Gallardo” de la Universidad de Guanajuato, como parte de su examen. El 8 de septiembre acudieron unas 70 personas a la inauguración; el miércoles, el activista Roberto Saucedo Pimentel subió un video contra lo que consideró una ofensa a la religión. El tema se hizo viral con posturas de católicos de la localidad y generó que el arzobispado de León mandara un documento de inconformidad. Para el día siguiente la obra fue desmontada. Apenas habían acudido unas 17 personas.

El tema fue retomado por organizadores de Casa Cuévano, un espacio dedicado a la cultura, ubicado en Campanero 6, en el edificio que fuera la casa del intendente Antonio Riaño.

Las figuras fueron colocadas en lo alto de una galería, para prevenir algún daño. Edder explicó que esas figuras implican una invitación a reflexionar sobre la figura de un Jesucristo que rompió y cuestionó las ideas de intolerancia de su tiempo, pero que habrían de convertirse en “imposiciones de la sociedad y la religión”.

Es por eso que relaciona a Cristo con representaciones como la menstruación o la diversidad sexual, como una forma de señalar “Ideologías heredadas” por la tradición, pero que contravienen a la visión de apertura de Jesús.

Para la realización de la obra tuvo tres enfoques: la Exégesis, con un análisis del texto bíblico; la hermenéutica, que implica su interpretación a partir del sentido humanista profundo de la filosofía cristiana y cómo la postura de Jesús se puede traer a un contexto actual; y la Iconología, que es el estudio de los símbolos y sus significados.

Y aclara:

“La obra muestra figuras religiosas veneradas, pero no estoy ofendiendo a la fe y mucho menos busco agredir a la figura de Cristo; va más allá de un sentido metafísico: la traigo a que conviva con nosotros como personas y como sociedad y es para hacer esta relación con lo que hacía Jesús en vida. Es para reflexionar y cuestionar sobre ideas diversas”.

Revisó la iconología de Erwin Panofsky para comprender cómo se han representado las figuras sagradas a lo largo del tiempo. Cada pieza tiene sustento, cada gesto en la obra es fruto de investigación y reflexión, no de provocación gratuita, aclara.

Edder Martínez es estudiante de artes visuales de la Universidad de Guanajuato. Tiene gran trayectoria de vida en el arte. Desde niño tomó clases de pintura en la Casa de la Cultura local, hasta profesionalizar sus técnicas y discursos en el Departamento de Artes Visuales de la Universidad de Guanajuato.

Su obra de siete Cristos es fruto de la formación. Tuvo como asesor técnico al escultor, Juan José Torres Cortés y su asesora principal fue Doris Zendejas Reynoso, hasta hace poco Coordinadora de la Licenciatura en Artes Visuales —reconocida en Guanajuato por sus saberes en iconología y patrimonio, e incluso referente de los círculos católicos—.

Su trabajo fue producto de un proceso académico meticuloso: un estudiante que se formó en técnicas contemporáneas y estudios teológicos, y que puso todo ese conocimiento al servicio de un cuestionamiento crítico sobre la religión, la sociedad y los límites del poder.

Hoy damos la bienvenida a ‘Iconoclasia’, de Edder Martínez.

“Iconoclasia” estará abierta al público del lunes 22 al domingo 28 de septiembre, de 13:00 a 15:00 horas. El acceso será limitado. Casa Cuévano tendrá actividades académicas que acompañan a la exposición y abren el diálogo.

Este martes, Doris Zendejas –asesora de Edder Martínez- dictará la conferencia “Las miradas de la fe en el arte”; el miércoles, el gestor cultural Roberto Torres dará un taller sobre exvotos; la artista plástica Natalia Barajas, a quien el Congreso no le permitió exponer dos cuadros, hablará el viernes sobre esos cuadros en la charla “Obras censuradas”