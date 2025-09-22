COFOCE impulsa ventas B2B de empresas guanajuatenses con taller digital

Silao, Guanajuato.- La Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior de Guanajuato (COFOCE) realizó el taller “Conecta B2B”, un espacio diseñado para que empresas de todos los sectores fortalezcan sus procesos de venta mayorista y de exportación a través de herramientas digitales y estrategias innovadoras.

Conecta B2B es un esfuerzo del Gobierno de la Gente para acelerar la transformación digital de las empresas que venden de empresa a empresa (B2B), acercándoles metodologías prácticas para prospectar clientes, optimizar sus sitios web y mejorar su posicionamiento en Google, además de aprovechar plataformas profesionales como LinkedIn para generar contactos y cerrar negocios.

Luis Vargas, director de competitividad de la COFOCE, aseguró que el proceso no termina ahí, los empresarios además de haber obtenido las herramientas necesarias, obtendrán el acompañamiento de la COFOCE, “Este (evento Conecta B2B)” es el origen para sensibilizarlas y de ahí viene el acompañamiento de COFOCE esto s un apoyo, hay un asesor especializado para cada sector”, indicó.

Durante la jornada se presentaron conferencias especializadas en temas como claves de UX/UI para sitios web que venden, LinkedIn potenciado por inteligencia artificial para prospectar y cerrar negocios, automatización de procesos comerciales, SEO industrial y gestión de CRM. Participaron empresas de sectores como alimentos, bebidas, calzado, manufactura, metalmecánica, artesanías y servicios.

Los participantes de diferentes empresas se mostraron sorprendidos por la calidad/precio del taller que se ofreció para dotar de nuevas y mejores herramientas en las ventas B2B.

“Absolutamente recomendable, me extrañó el precio super accesible y el valor que nos están dando, en comparación con la certificación que yo tomé, dije bueno claro eso tiene que ser, gracias al apoyo y patrocinio de COFOCE y siempre a toda la comunidad exportadora e importadora, les recomiendo muchísimo todos los cursos de COFOCE” así lo reconoció Grace Tengo, de Valdez Woodward, Agencia aduanal

Este evento se enmarca en la visión del Gobierno de la Gente, encabezado por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, que impulsa la internacionalización y competitividad de las empresas guanajuatenses, brindando acompañamiento especializado para que cada empresa, de acuerdo con su madurez digital, implemente las herramientas que mejor se adapten a su estrategia comercial.

Con iniciativas como Conecta B2B, COFOCE reafirma su compromiso de acercar a las empresas guanajuatenses a la economía digital, creando oportunidades para que escalen sus modelos de negocio y conquisten nuevos mercados dentro y fuera del país.

Bajo el liderazgo del Gobierno de la Gente y con el acompañamiento de COFOCE, esta visión seguirá fortaleciéndose en beneficio de toda la sociedad guanajuatense.