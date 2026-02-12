Huanímaro tendrá “presupuesto histórico” de 90 millones de pesos

Huanímaro, Guanajuato.- La cabecera municipal, así como comunidades del municipio de Huanímaro, se verán beneficiadas, gracia a la “inversión histórica” que se ejercerá para el 2026, así lo informó la presidenta municipal de Huanímaro, Laura Villalpando.

La alcaldesa anunció que este año el municipio se ejercerá una bolsa cercana a los 90 millones de pesos en obras de infraestructura tanto para la cabecera municipal como para las comunidades, lo que calificó como un hecho sin precedentes.

La alcaldesa destacó que se trata de un monto que supera incluso lo alcanzado por la administración anterior, en la que también participó su equipo de trabajo.

“Va a ser un año histórico y lo que más gusto nos da es que será en favor de nuestra gente de Huanímaro y de las comunidades”, expresó.

Villalpando explicó que la mayor parte de los recursos estarán destinados a servicios básicos, rubro que representa una de las principales demandas de la ciudadanía y que, subrayó, es una obligación prioritaria para el gobierno municipal.

Entre las acciones contempladas se encuentran la construcción y rehabilitación de drenajes, líneas de agua potable, redes de energía eléctrica y pavimentaciones, obras que buscan mejorar la calidad de vida de las familias y reducir rezagos en distintas zonas del municipio.

La presidenta municipal reiteró que el objetivo es llevar beneficios directos a donde más se necesitan, fortaleciendo el desarrollo de Huanímaro a través de infraestructura que impacte de manera inmediata en el bienestar de la población.