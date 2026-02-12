Donan terrenos en Acámbaro y Pénjamo para construir “Viviendas para el Bienestar”

Guanajuato, Guanajuato.- La Diputación Permanente aprobó los dictámenes para desafectar del dominio público fracciones de bienes inmuebles de propiedad estatal ubicadas en el fraccionamiento Vega del Socorro, en el municipio de Acámbaro, y el identificado como Lomas de Churipitzeo, en el municipio de Pénjamo, para que se autorice su enajenación a favor de la Federación y se utilice en la construcción de vivienda.

El morenista Carlos Abraham Ramos Sotomayor refirió que la desafectación y enajenación de terrenos en Pénjamo y Acámbaro representa una decisión humanista que pone el suelo al servicio del derecho a la vivienda. Agregó que estos predios se integrarán al programa federal “Vivienda para el Bienestar”, el cual busca beneficiar a sectores históricamente excluidos de los esquemas tradicionales de financiamiento.

Esta acción forma parte del compromiso nacional de construir un millón de viviendas para garantizar estabilidad, patrimonio y justicia social en las comunidades, señaló y agregó que la medida no sólo permitirá la edificación de hogares bajo un desarrollo urbano ordenado, sino que también detonará el empleo local y fortalecerá la economía regional, cumpliendo con el mandato constitucional de entender la vivienda como un derecho humano y no como una mercancía.

En la sesión también aprobaron el informe de actividades de los trabajos realizados durante el primer receso, correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional de la LXVI Legislatura.

Asuntos generales

La morenista Martha Edith Moreno Valencia manifestó que no estaban de acuerdo en lo sucedido en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de no abrir espacios para escuchar a las mujeres en las iniciativas relativas a la interrupción del embarazo, que era una práctica incorrecta y que continuarán luchando para que esos temas avancen.

Su compañera congresista Plásida Calzada Velázquez señaló la existencia de posturas contradictorias en el Congreso respecto a la autonomía y los derechos humanos de las mujeres por registrarse posturas que buscan resguardar el derecho a decidir y evitar la criminalización de quienes carecen de recursos, y precisó que la mayoría parlamentaria ha utilizado su posición para evitar el análisis de dichas propuestas en comisiones como las de Salud y Gobernación.

También de Morena, David Martínez Mendizábal habló de la situación que se vive en el zoológico de León, la contratación de una empresa para elegir los perfiles idóneos, por 400 mil pesos; la designación del nuevo director, las denuncias que hay en su contra y cuestionó quién realmente gobernaba ese municipio.

Otra morenista, Hades Berenice Aguilar Castillo señaló que se rechazó la comparecencia de la titular de la Secretaría de la Honestidad para explicar el cierre de la investigación por presuntos conflictos de interés relacionados con el exgobernador y la adquisición de una propiedad en el extranjero. Agregó que esta negativa obstaculiza la rendición de cuentas y sugiere un encubrimiento de actos de corrupción, agravado por el hecho de que la funcionaria en cuestión participa actualmente en un proceso para obtener una notaría pública.

Le reviró el panista Jorge Arturo Espadas Galván comentó que los procesos que se siguen en el derecho público se sancionan conforme a la ley, por lo que no se puede hacer lo contrario, y refirió que se tomó un acuerdo en la Junta de Gobierno y Coordinación Política respecto al tema.

El morenista Luis Ricardo Ferro Baeza explicó que se avaló la comparecencia de la secretaria de la Honestidad, ante el órgano de gobierno; comentario que fue refutado por el diputado Jorge Arturo Espadas Galván, quien subrayó que ese no era el acuerdo y debería revisarse la minuta, y el congresista David Martínez Mendizábal enfatizó que las comparecencias son ante el Pleno y deben ser públicas, de lo contrario son otra cosa.