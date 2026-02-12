Primaria de Silao aplica estrategia para que alumnos aprendan a leer y escribir a su ritmo

Silao, Guanajuato.- La Escuela Primaria Guadalupe Victoria, en Silao de la Victoria, implementa una estrategia pedagógica basada en la organización flexible del aula para brindar acompañamiento acorde al nivel de avance de cada estudiante, asegurando que niñas y niños que se encuentran en etapas presilábicas, silábicas o en proceso inicial de reconocimiento de letras y sonidos reciban la orientación adecuada para su crecimiento y desarrollo.

A través de la herramienta “Aventuras en Papel”, se promueve una intervención personalizada que favorece el aprendizaje sin etiquetas ni exclusiones, garantizando que cada alumno avance a su propio ritmo y consolide sus habilidades lectoras y escritoras.

Docentes del Sector 4 de primarias participaron en el modelaje de clase y posteriormente realizaron una reflexión pedagógica para identificar elementos clave que pueden incorporar a su práctica diaria. El objetivo es claro: que al concluir el tercer grado todas y todos los estudiantes sepan leer y escribir con comprensión, desarrollando esta habilidad como una herramienta para la vida y no únicamente como una obligación escolar.

Uno de los momentos más significativos fue la participación activa de madres y padres de familia, quienes formaron parte de una dinámica de lectura compartida con el cuento “Te quiero un montón”. En un ambiente acompañado de música alusiva a la relación entre padres e hijos, se promovió la reflexión sobre el significado del texto y se fortalecieron los lazos socioemocionales. La actividad dejó en claro que la lectura no se limita al aula, sino que requiere del acompañamiento en casa mediante pequeños espacios diarios para leer, escuchar y dialogar.

El director del plantel, Enrique Dueñas García, destacó que esta estrategia viene a reforzar tanto el proceso de escritura como el sentido de pertenencia a la escuela. Señaló que, si bien el plantel se encuentra en un proceso favorable, siempre existen áreas de oportunidad en campos formativos como Lenguajes y Pensamiento Matemático, por lo que estas

acciones representan un parte aguas para mejorar los resultados académicos mediante el trabajo colaborativo entre docentes, autoridades y familias. Actualmente, la escuela atiende a una matrícula de 152 estudiantes, con seis maestras, personal de apoyo y una filosofía de puertas abiertas para fomentar la participación de la comunidad.

La Primaria Guadalupe Victoria, con más de 40 años de servicio en Silao, también impulsa la identidad y el conocimiento histórico, ya que cada aula lleva el nombre de un personaje ilustre mexicano como Melchor Ocampo, Guadalupe Victoria o Valentín Gómez Farías. Las y los docentes trabajan biografías y relatos para que desde temprana edad las niñas y los niños conozcan la historia de México. Además, la institución promueve el cuidado de las áreas verdes, el mejoramiento continuo de sus instalaciones y cuenta con el respaldo de madres y padres de familia, así como de empresas que donan materiales de pintura y limpieza para fortalecer la imagen del plantel.

La visita contó con la participación del equipo de la Secretaría de Educación de Guanajuato, encabezado por Gloria Sandoval Gutiérrez, representante de la subsecretaría de Educación Básica, así como de Acaxochitl Ojeda Vázquez, representante de la Fundación Zorro Rojo, quienes trabajan de manera coordinada en el fortalecimiento de las acciones pedagógicas inherentes a la Política de Aprendizajes Fundamentales en la entidad, fortaleciendo los procesos de alfabetización inicial junto a docentes y alfabetizadores en todo el estado.

El mensaje fue claro: la lectura y la escritura requieren del esfuerzo conjunto entre escuela y familia. Con estrategias como el trabajo en grupos pequeños y actividades diferenciadas, “Aventuras en Papel” consolida su avance en las aulas.