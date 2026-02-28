Huanímaro lidera vigilancia contra el gusano barrenador y la brucelosis

Huanímaro, Guanajuato.- Con el objetivo de fortalecer la prevención y el control de enfermedades zoonóticas en la región, este día se llevó a cabo en Huanímaro la Tercera Reunión del Comité Jurisdiccional de Zoonosis-Brucelosis, con la participación de autoridades sanitarias, representantes municipales y productores del sector pecuario.

En el encuentro estuvieron presentes representantes de los municipios de Abasolo, Cuerámaro, Huanímaro, Irapuato, Pénjamo y Pueblo Nuevo, quienes dieron seguimiento a los trabajos coordinados en materia de prevención de enfermedades zoonóticas en la región.

El objetivo de la sesión fue revisar las acciones relacionadas con la vigilancia epidemiológica de la brucelosis, así como analizar los casos registrados y reforzar las medidas orientadas a evitar la presencia de nuevos contagios en el ganado.

Capacitación y estrategias sanitarias

Como parte de las actividades, se brindó capacitación a productores, enfocada en la prevención de la brucelosis y en la importancia de aplicar medidas sanitarias para reducir riesgos en las unidades de producción pecuaria.

Durante la reunión también se abordaron las estrategias de contención del gusano barrenador en México, destacando la necesidad de mantener acciones preventivas y de control ante posibles afectaciones al sector ganadero.

En el encuentro se contó con la presencia de la Presidenta Municipal de Huanímaro, Laura Villalpando Arroyo, quien dirigió un mensaje a las y los asistentes, subrayando la importancia del trabajo conjunto entre autoridades y productores para mantener el estatus sanitario de la región.

Con estas acciones, las autoridades reiteran su compromiso de continuar impulsando estrategias preventivas que salvaguarden la salud de la población y fortalezcan el desarrollo del sector rural.