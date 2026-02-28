Policía de Irapuato rescata a dos abuelitos, víctimas de secuestro virtual

Irapuato, Guanajuato.- Dos adultos mayores fueron rescatados sanos y salvos por integrantes de la Secretaría de Seguridad y Paz, a través del Escuadrón Antiextorsión, ante un posible caso de secuestro virtual en una comunidad.

La llamada a la línea 800 TECUIDO, realizada por la hija de uno de los adultos mayores, permitió activar los protocolos de manera inmediata. En esta llamada ella informó que recibía llamadas en las que le aseguraban que su padre y su tío estaban privados de la libertad. La preocupación aumentó al no lograr contacto telefónico con ellos.

Personal especializado brindó orientación, contención emocional y acompañamiento permanente a la familia, mientras se desarrollaban labores de análisis técnico y verificación. Derivado de estas acciones, se descartó una privación física de la libertad y se confirmó que se trataba de un intento de extorsión en la modalidad de secuestro virtual.

De manera paralela, se desplegó un operativo de búsqueda y localización, lo que permitió que los oficiales ubicaran a los dos adultos mayores sanos y salvos en el campo de fútbol de la comunidad de la que son originarios.

El secuestro virtual es una modalidad delictiva basada en la intimidación y el control emocional, en la cual la víctima es aislada mediante engaños mientras se presiona a la familia para que realicen un pago económico.

La actuación pronta y coordinada evitó que la familia realizara algún depósito, protegiendo su patrimonio y la integridad de las víctimas. Este resultado se suma a los casi 77 millones de pesos en pagos evitados por extorsión desde el inicio de la administración.