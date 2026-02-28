Estudiantina UG ya es patrimonio cultural del estado de Guanajuato

Guanajuato, Guanajuato.– “Cada rincón de Guanajuato evoca cosas maravillosas y no se podría entender la historia de una ciudad como ésta, de una capital como la nuestra, sin la Estudiantina de la Universidad de Guanajuato”, expresó la Gobernadora de la Gente, Libia Dennise García Muñoz Ledo, en la ceremonia de Declaración de Estudiantina de la Universidad de Guanajuato como Patrimonio Cultural Intangible del Estado de Guanajuato.

Este momento histórico quedó enmarcado en las emblemáticas escalinatas de la UG, en donde la Gobernadora Constitucional del Estado, Libia Dennise García Muñoz Ledo, firmó este decreto gubernamental, ostentando la representación de las y los guanajuatenses.

“Cuando uno cierra los ojos y piensa en esta capital, siempre vendrán a nuestra mente, los acordes, los bailes y el colorido de nuestras Estudiantinas”, dijo la Mandataria Estatal.

Al ser consideradas como Patrimonio Cultural Intangible, las Estudiantinas de la UG estarán protegidas para las futuras generaciones explicó Libia Dennise, “porque queremos seguir escuchando sus coplas y queremos seguir viendo como contagian esa alegría”.

Durante esta ceremonia, la Gobernadora de la Gente entregó un reconocimiento a Joaquín “El Flaco” Arias Espinosa, cuya visión y entrega dieron origen a una tradición musical que forma parte de la identidad de nuestro Estado, al ser fundador y director de la Estudiantina de la UG.

Su legado vive en cada generación de estudiantinas, en cada callejón que se llena de música y en cada acorde que proyecta el espíritu festivo universitario de Guanajuato, expresó la Gobernadora.

En este evento estuvo presente Juan Carlos Montesinos Carranza, Presidente del Consejo Consultivo del Sistema DIF Estatal; Claudia Susana Gómez López, Rectora General de la Universidad de Guanajuato; Jorge Daniel Jiménez Lona, Secretario de Gobierno; Lizeth Galván Cortés, Secretaria de Cultura; y Daniel Federico Chowell Arenas, Secretario del Ayuntamiento de Guanajuato.

También asistió Ruth Tiscareño, Diputada Local; María Soledad Aguayo, Magistrada del Supremo Tribunal de Justicia de Guanajuato; José Oswaldo Chávez, Director de Extensión Cultural de la Universidad de Guanajuato; y Melanie Murillo Chávez, Presidenta Municipal de Silao.

Posteriormente, la Gobernadora Libia Dennise y las personalidades que le acompañaron, caminaron hasta el Teatro Juárez, con la Estudiantina de la UG siguiendo sus pasos y entonando las canciones que han hecho famosas.

Desde este recinto, la Mandataria reconoció la visión y pasión de quienes sembraron hace más de seis décadas un proyecto artístico que trascendió el ámbito universitario para convertirse en embajador cultural de Guanajuato en México y el mundo.

El homenaje, engalanado con la voz de Lucero acompañada por la Estudiantina de Guanajuato, resaltó la figura de “El Flaco” como parte esencial de esa herencia viva que hoy es reconocida como Patrimonio Cultural Intangible del Estado, recordando que junto a otros fundadores sentó las bases de una tradición que transformó calles y callejones en espacios de convivencia, alegría y pertenencia.